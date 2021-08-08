Режиссер Астрахан поддержал инициативу Булановой по увеличению выплат пенсионерам

Известная певица Татьяна Буланова записала видео с открытым обращением к главе Избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой. Артистка считает, что партии находятся не в равных условиях и ее саму ограничивают из-за инициативы о «Ленинградской надбавке». Поступок звезды массово поддержали россияне. Так, в разговоре с ФАН режиссер театра и кино, актер Дмитрий Астрахан поддержал намерение Булановой добиться надбавки к пенсиям.

По мнению артиста, пенсионеры нуждаются в поддержке не только в пределах Санкт-Петербурга, но и в других регионах, особенно проживающих на отдаленных территориях. Кроме того, Астрахану совершенно неясно, почему за подобные дела стоит так яро сражаться, когда делаться это должно без каких-либо намеков и инициатив в сторону властей.

«Если пенсионерам введут надбавку, я буду только рад. Это будет хорошо не только в Санкт-Петербурге, но и в Свердловске, Новосибирске и в деревнях особенно. Я за то, чтобы людям платили больше денег. Как это вообще может вызывать сомнения?! Жаль, что для этого нужно инициативу проводить, а не просто добавить чуть-чуть денег, и все. Если Тане Булановой удастся любым способом добиться этого, то я это только поддерживаю», — отметил режиссер.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

К слову, знаменитая певица обратилась к руководителю ЦИК РФ с просьбой изучить ситуацию, в ходе которой политической партии «Родина» запретили размещать агитационные материалы на территории Петербурга. Буланова расценила это как нарушение ее прав и заявила об этом.

Ранее российская актриса Елена Драпеко сообщила, что артистка действует абсолютно правильно, ведь в любых спорных вопросах следует добиваться справедливости.