Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом

Владивосток, 8 августа. Мужчина за рулем Lada XRAY протаранил патрульную машину. В результате инцидента никто не пострадал.

Авария произошла на реконструируемом участке московской трассы неподалеку от хуторов Краснодонского и Садов Придонья. Кроссовер врезался в машину ДПС.

По данным ГИБДД, водитель отечественной Lada XRAY не заметил патрульный автомобиль ДПС, который двигался навстречу с проблесковыми маячками. В результате ДТП никто не пострадал. Серьезные повреждения получила патрульная машина, моторный отсек потребует ремонта. По факту случившегося организована проверка.

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