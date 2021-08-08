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Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом
Происшествия
Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Владивосток, 8 августа. Мужчина за рулем Lada XRAY протаранил патрульную машину. В результате инцидента никто не пострадал.

Авария произошла на реконструируемом участке московской трассы неподалеку от хуторов Краснодонского и Садов Придонья. Кроссовер врезался в машину ДПС.

По данным ГИБДД, водитель отечественной Lada XRAY не заметил патрульный автомобиль ДПС, который двигался навстречу с проблесковыми маячками. В результате ДТП никто не пострадал. Серьезные повреждения получила патрульная машина, моторный отсек потребует ремонта. По факту случившегося организована проверка.

Пьяный майор полиции размахивал «корочкой» перед ДПС после погони в Приморье.

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ГИБДД дтп дпс
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