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ВВС Нигерии ликвидировали 78 боевиков

Африка
ВВС Нигерии ликвидировали 78 боевиков
Федеральное агентство новостей  / 

Абуджа, 8 августа. Военно-воздушные силы Нигерии уничтожили 78 бандитов, совершивших серию нападений на жителей штата Замфара и прилегающих регионов. Об этом сообщило местное издание Corbeau News Centrafrique со ссылкой на официального представителя нигерийских ВВС Эдварда Габквета.

Операцию провели 2 августа, когда члены группировки ехали на мотоциклах через лес Квуамбана. Военные нанесли авиаудар по местам базирования преступников.

За последний год в Нигерии отмечается рост числа нападений на мирных граждан. Наибольшее количество атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами.

Так, 4 августа группа вооруженных людей атаковала несколько городов в штате Кадуна. В результате погибло 68 человек, разрушено 63 дома и уничтожено 68 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ранее эксперты Всемирного банка (ВБ) опубликовали исследование, согласно которому более 50% нигерийской молодежи мечтает об эмиграции. Больше всего жителей страны волнуют экономические вопросы — безработица и отсутствие денежных средств.

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