Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз

Кабул, 8 августа. Вслед за захватом боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) афганского города Сари-Пуль, поступили сведения о потере другого провинциального центра — Кундуза.

Несколькими часами ранее в Twitter распространилась информация о тяжелых боях в районе этого населенного пункта. По сообщению ряда источников, талибы захватили центр, взяв десятки пленных, и выпустили из городской тюрьмы заключенных. Эти сообщения также подтверждает представитель талибов Забиулла Муджахид.

兵逃離，但轟炸進行時！轉：US sends B-52 bombers to Afghanistan in bid to stop Taliban offensive, as strategic city of Kunduz sees militants entering https://t.co/7x3T5rmg02 # — Hylevel(高水平）新號 (@hylevel902) August 8, 2021

В свою очередь, командующий силами специальных операций в данной провинции Тадж Мухаммад заявил, что боевики значительно усилили напор на позиции правительственных войск, однако сами несут при этом большие потери. Подразделения спецназа пытаются выдавить талибов из города и уже смогли освободить несколько объектов, включая местный центр телерадиовещания.

@POTUS @USEmbassyKabul @UN

This is your wrong decision result in #Afghanistan

Kunduz, Jawzjan, Sari Pul & Nimruz provincials centers collapsed to you allied who they burnt all the shops, homes & thousands of displaced peple & hundreds civilians casuality#SanctionPakistan pic.twitter.com/enUK7objG2 — Ruined Heaven (@HeavenRuined) August 8, 2021

Тем не менее последние сообщения, пока не подтвержденные официально, говорят о том, что город захвачен, однако бои все еще продолжаются в районе аэропорта Кундуза.

1 Организация запрещена на территории РФ.