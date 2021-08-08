Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 14:27
14:26
Спорт
Facebook ограничил аккаунт Журавлева после высказывания о скандале с российской спортсменкой
14:25
Политика
В Грузии не верят, что Россия отзовет решение о признании независимости Южной Осетии
14:23
Общество
Месячная норма осадков выпала в Петербурге за неделю
14:18
Экономика
Цены на такси и каршеринг могут резко вырасти в России
14:12
Общество
Цхинвал-2008: фрагменты пятидневной войны
14:11
Новороссия
Жители ЛНР готовятся проголосовать на выборах в Госдуму РФ
14:10
ЦАР
Президент ЦАР утвердил новый состав специальных министров и их советников
14:00
Общество
Татьяна молодец: актер Трофимов оценил заботу Булановой о пенсионерах
13:57
Происшествия
Актриса Светлана Светличная попала в больницу
13:55
Общество
Филиал «Россетей» в Дагестане за сутки принял более 2 тыс. звонков абонентов
Все новости

Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз

  /   Обновлено: 08 августа 2021 13:03
Ближний Восток
Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 8 августа. Вслед за захватом боевиками движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) афганского города Сари-Пуль, поступили сведения о потере другого провинциального центра — Кундуза.

Несколькими часами ранее в Twitter распространилась информация о тяжелых боях в районе этого населенного пункта. По сообщению ряда источников, талибы захватили центр, взяв десятки пленных, и выпустили из городской тюрьмы заключенных. Эти сообщения также подтверждает представитель талибов Забиулла Муджахид.

В свою очередь, командующий силами специальных операций в данной провинции Тадж Мухаммад заявил, что боевики значительно усилили напор на позиции правительственных войск, однако сами несут при этом большие потери. Подразделения спецназа пытаются выдавить талибов из города и уже смогли освободить несколько объектов, включая местный центр телерадиовещания.

Тем не менее последние сообщения, пока не подтвержденные официально, говорят о том, что город захвачен, однако бои все еще продолжаются в районе аэропорта Кундуза.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз
афганистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru