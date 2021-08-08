Политолог Бондаренко заявил о сбое пропаганды на Украине из-за «Северного потока — 2»

Киев, 8 августа. Экономические последствия строительства «Северного потока — 2» могут носить пролонгированный характер. Об этом заявил директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Россия не намерена полностью отказываться от транзита газа через Украину, считает эксперт. Однако речь идет о цене. По мнению Бондаренко, именно этот фактор Москва может использовать в 2024 году во время переговоров по продлению соглашения с Киевом о транспортировке топлива.

«Второй момент политический. На Украине так долго говорили о том, что Запад нам поможет и Запад нас не оставит в беде и что «Северный поток — 2» не будет в результате достроен, что сейчас система пропаганды, политическая система, дала сбой, сбой очень серьезный, очень ощутимый», — отметил руководитель фонда.

Эксперт уверен, что украинским властям придется делать некоторые коррективы в своей пропаганде. По его словам, в Киеве понимают, что не следует надеяться только на Запад. Однако власти продолжают продвигать тезис, что другие страны готовы помочь Украине. Сейчас государство не имеет союзников, на которых можно положиться, добавил Бондаренко.

Ранее депутат крымского парламента Юрий Гемпель выразил соболезнования украинцам из-за президента Владимира Зеленского. По словам парламентария, политика главы государства ведет страну в пропасть.