Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии

Уфа, 8 августа. Сотрудники спасательных служб смогли локализировать возгорания на площади в 1307 га.

По имеющимся данным, работники МЧС использовали для тушения противопожарные ранцы, опашку, прокладку минерализованных полос и ряд других техник. Руководство ведомства постоянно проводит перегруппировку спасателей.

Всего в ликвидации пламени участвует более 800 человек и почти 150 единиц спецтехники. Также они используют самолеты, которые сбрасывают воду на огонь. Данных об угрозе для населения не поступало.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в Тольятти, который действовал на площади 152,6 га. Вскоре им удалось устранить возгорание.