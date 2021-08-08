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Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:44
Происшествия
Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Уфа, 8 августа. Сотрудники спасательных служб смогли локализировать возгорания на площади в 1307 га.

По имеющимся данным, работники МЧС использовали для тушения противопожарные ранцы, опашку, прокладку минерализованных полос и ряд других техник. Руководство ведомства постоянно проводит перегруппировку спасателей.

Всего в ликвидации пламени участвует более 800 человек и почти 150 единиц спецтехники. Также они используют самолеты, которые сбрасывают воду на огонь. Данных об угрозе для населения не поступало.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в Тольятти, который действовал на площади 152,6 га. Вскоре им удалось устранить возгорание.

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пожар мчс башкирия
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