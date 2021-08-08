Директор Софии Ротару рассказал о питании певицы перед важными выступлениями

Москва, 8 августа. Эстрадной певице Софии Ротару 7 августа исполнилось 74 года. На публике артистка неизменно пышет молодостью и красотой, из-за чего появились слухи, что звезда прибегла к пластике.

Преданные фанаты с иронией отмечают, что София Ротару, похоже, нашла «эликсир молодости», ведь так выглядеть в 74 года просто нереально. В прессе появлялась самая разнообразная информация — якобы певица несколько раз ложилась под ножи хирурга. Некоторые злопыхатели были уверены, что на публику артистка выходит в некой силиконовой маске, которая скрывает ее морщины. Люди, работающие с Ротару не один год, только смеются над этими слухами и называют их «фантастикой». По словам директора звезды Сергея Лаврова, певица даже косметикой пользуется по минимуму.

Он отметил, что главный секрет Ротару заключается в правильном питании. Она всегда придерживается определенных ограничений в еде и садится на строгую диету перед важными съемками или концертами. Лавров рассказал, что артистка часто устраивает себе детокс — полную чистку организма.

«Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у нее нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все», — поведал директор Ротару в интервью kp.ru.

Весной прошлого года у певицы случился гипертонический криз после выступления. По словам Лаврова, несмотря на многолетний опыт, артистка до сих пор волнуется перед выходом на сцену, поэтому давление у нее часто оказывается повышенным. Сейчас за здоровьем Ротару внимательно следит ее сын Руслан, который заботится, чтобы у звездной мамы были лучшие врачи.

Ранее внучка Софии Ротару, модель София Евдокименко поделилась с подписчиками новыми кадрами в легком белоснежном наряде. Многие подписчики решили, что это фотографии со свадьбы.