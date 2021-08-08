В Сети появились уникальные кадры вертолета для спецподразделений

Москва, 8 августа. Первый полет российского вертолета Ми-8АМТШ-ВН был снят на видео репортерами программы «Военная приемка».

Кадры вылета винтокрылой машины для проверки бортового комплекса аппаратуры предоставлены телеканалом «Звезда». Ми-8АМТШ-ВН разработан для спецподразделений российских силовых структур, он является самым защищенным и при этом хорошо вооруженным вертолетом среди всей линейки моделей Ми-8.

«Модель АМТШ-ВН способна разгоняться до 270 километров в час, что на 30 быстрее, чем раньше», — отмечается в репортаже «Военной приемки».

Этого удалось достигнуть за счет использования лопастей из композитных материалов, отметили журналисты. Ранее стало известно, что в России может быть разработана беспилотная версия вертолета Ка-226, об этом сообщил официальный представитель холдинга «Вертолеты России» Олег Ландин на полях авиасалона МАКС-2021.