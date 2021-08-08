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Названы пять симптомов, которые указывают на COVID-19 после вакцинации

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:38
Общество
Названы пять симптомов, которые указывают на COVID-19 после вакцинации
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 8 августа. Существует определенный риск подхватить коронавирус даже после завершения полного цикла вакцинации. На заболевание в таком случае могут указывать некоторые симптомы.

Опыт Великобритании подтверждает, что единственным эффективным способом борьбы с COVID-19 является иммунизация. При этом даже после прохождения полного курса процедуры нельзя исключать возможность заражения. Реакция человека на вакцину зависит от некоторых факторов. Например, возраста, пола, приема лекарств и прочего, пишет Express.

Существует пять симптомов, которые присущи людям, заболевшим COVID-19 после вакцинации. В их числе: головная боль, насморк, чихание, больное горло и потеря обоняния. В случае их появления рекомендуется стать тест на коронавирусную инфекцию.

Согласно статистике оперштаба России, за минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 обнаружили еще у 22 866 человек. Они находятся под медицинским контролем в 85 регионах страны.

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прививка симптомы коронавирус
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