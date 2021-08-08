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Спасатели нашли заблудившегося под Читой грибника-пенсионера
Общество
Спасатели нашли заблудившегося под Читой грибника-пенсионера
 /  Каждой твари по паре / Павел Глазков

Чита, 8 августа. Пожилой мужчина решил отправиться в лес в поисках грибов, однако потерялся и не смог выйти к дороге.

Грибника нашли благодаря слаженной работе сотрудников поисково-спасательной службы и добровольцев поискового отряда имени Кости Долгова.

Пенсионер заблудился и не смог найти дорогу домой. Также он перестал выходить на связь с родными. Пост об успешном завершении поисковой операции волонтеры опубликовали на стене своего сообщества в социальной сети "ВКонтакте".

Специалисты рассказали россиянам, как не заблудиться в лесу во время сезона сбора грибов.

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