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Погранкомитет Белоруссии ответил на сообщения о выстрелах на границе с Литвой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:43
Армия
Погранкомитет Белоруссии ответил на сообщения о выстрелах на границе с Литвой
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Минск, 8 августа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии прокомментировал публикации литовских СМИ о выстрелах на границе стран.

Литовское радио со ссылкой на пограничников сообщило о залпах и сигнальных ракетах в районе границы. Выстрелы были произведены в рамках плановых учений, объяснил представитель ГПК Белоруссии в комментарии РИА Новости.

Власти Литвы заявили о росте числа нелегальных мигрантов из Белоруссии. У Минска больше нет «ни денег, ни сил» на сдерживание граждан страны в ЕС из-за санкций Запада, заявил президент Александр Лукашенко.

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