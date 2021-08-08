Погранкомитет Белоруссии ответил на сообщения о выстрелах на границе с Литвой

Минск, 8 августа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии прокомментировал публикации литовских СМИ о выстрелах на границе стран.

Литовское радио со ссылкой на пограничников сообщило о залпах и сигнальных ракетах в районе границы. Выстрелы были произведены в рамках плановых учений, объяснил представитель ГПК Белоруссии в комментарии РИА Новости.

Власти Литвы заявили о росте числа нелегальных мигрантов из Белоруссии. У Минска больше нет «ни денег, ни сил» на сдерживание граждан страны в ЕС из-за санкций Запада, заявил президент Александр Лукашенко.