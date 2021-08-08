Стало известно об отъезде Любови Соболь за границу



Бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Любовь Соболь в минувшую субботу могла уехать за границу. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Илиас Меркури.



По его данным, соратница Алексея Навального авиарейсом из Москвы улетела в Стамбул.

Pr Scr telegram.org / @МЕРКУРИ

Напомним, 3 августа столичный суд признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм (ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ) на состоявшейся ранее несанкционированной акции. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года. Бывший юрист ФБК не может покидать жилище с 22:00 до 6:00 по московскому времени, выезжать за пределы своего административного округа и принимать участие в массовых мероприятиях. Также Соболь должна будет трижды в месяц отмечаться в инспекции. В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы Соболь может грозить замена неотбытой части наказания реальным лишением свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.