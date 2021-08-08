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Стало известно об отъезде Любови Соболь за границу

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:43
Общество
Стало известно об отъезде Любови Соболь за границу
instagram.com  /  @sobollubov


Бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Любовь Соболь в минувшую субботу могла уехать за границу. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Илиас Меркури.

По его данным, соратница Алексея Навального авиарейсом из Москвы улетела в Стамбул.

Стало известно об отъезде Любови Соболь за границу
Pr Scr telegram.org  / @МЕРКУРИ


Напомним, 3 августа столичный суд признал Соболь виновной по делу о нарушении санитарных норм (ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ) на состоявшейся ранее несанкционированной акции. В качестве наказания ей избрали ограничение свободы сроком на 1,5 года. Бывший юрист ФБК не может покидать жилище с 22:00 до 6:00 по московскому времени, выезжать за пределы своего административного округа и принимать участие в массовых мероприятиях. Также Соболь должна будет трижды в месяц отмечаться в инспекции. В случае злостного уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы Соболь может грозить замена неотбытой части наказания реальным лишением свободы.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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фбк соболь
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