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Татьяна молодец: актер Трофимов оценил заботу Булановой о пенсионерах
Общество
Татьяна молодец: актер Трофимов оценил заботу Булановой о пенсионерах
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / Тушин Антон / Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, исполнитель роли кардинала Ришелье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Александр Трофимов пожелал своей коллеге по цеху Татьяне Булановой успехов на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. Артистка участвует в предвыборной кампании от партии «Родина».

«Я считаю, такие политики, конечно, нужны. К Татьяне Булановой всегда очень положительно относился. Желаю ей всяческих успехов на политическом поприще», — поделился мнением актер.

Напомним, Татьяна Буланова 7 августа записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Артистка указала на то, что ей и политической партии «Родина» чиновники ставят палки в колеса, препятствуя предвыборной кампании. Буланова недоумевает, чем политикам не угодила ее инициатива о доплатах ленинградским пенсионерам, за которую отдали свои подписи 100 000 жителей Петербурга.

«Татьяна — молодец»: актер Трофимов оценил заботу Булановой о пенсионерах
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Александр Трофимов на этот счет заявил, что подобные инициативы должны, наоборот, поощряться.

«Сейчас не так много кандидатов поддерживает пенсионеров. Татьяна молодец, что работает в этом направлении, так держать!» — сказал Трофимов.

Ранее в разговоре с корреспондентом ФАН певицу поддержала актриса Людмила Поргина. Вдова актера Николая Караченцова уверена, что такие политики, как Буланова, нужны во власти. Людмила Поргина добавила, что российским властям пора бы начать учиться благодарить людей за то, что они живут в родной стране и работают.

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Все новости / Общество / Татьяна молодец: актер Трофимов оценил заботу Булановой о пенсионерах
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