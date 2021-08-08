Кот Яша работает в Театре эстрады имени Аркадия Райкина «мурчальником»

Новое имя и новую жизнь получил черно-белый котенок Яша с приходом в Театр эстрады имени Аркадия Райкина. Теперь он по паспорту — Яков Моисеевич Фишман, «главный мурчальник» отдела по прокату репертуара.

«Нам подарил его вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Михайлович Пиотровский. Мы приехали с с Яковом Моисеевичем знакомиться в «Республику котов» и, собственно, потом нам его уже передали в театр, после того, как все документы были подписаны», — вспоминает менеджер театра Елена Махина.

Питомец в учреждении культуры не просто коротает дни, прогуливаясь по сцене и за кулисами, но и следит за порядком в театре. Яков Моисеевич — кот титулованный. В конце мая он принял участие в проекте «Котокультурная столица», где выбирали самых достойных четвероногих сотрудников России, и стал победителем конкурса.

«Зрители за него активно голосовали, за что Яков Моисеевич очень благодарен. У нас первое место среди театральных котов», — рассказала Елена Махина.

Пока кот живет закулисной жизнью и со зрителем напрямую не сталкивается, но сотрудники театра не исключают, что через какое-то время он может выйти на сцену. По крайней мере, голос у него поставленный, а сам Яша пластичен и артистичен.