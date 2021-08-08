Гандболистка Анна Вяхирева стала самым ценным игроком олимпийского турнира

Токио, 8 августа. Российскую гандболистку Анну Вяхиреву признали самым ценным игроком олимпийского турнира на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба IHF.

В символическую сборную вошла еще одна россиянка — Полина Кузнецова. Также в списке оказались две норвежки, шведка и три представительницы французской команды.

В финальном матче Олимпиады женская сборная России по гандболу встретилась с француженками. Россиянки уступили соперницам со счетом 25:30 и завоевали для команды серебро.

Гандболистки принесли 71-ю медаль в копилку национальной команды. Россия заняла пятое место в общем медальном зачете на Играх в Токио.