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Новый трейлер фильма «Солнцепек» вызвал бурную реакцию в социальных сетях

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:18
Общество
Новый трейлер фильма «Солнцепек» вызвал бурную реакцию в социальных сетях
Кадр из фильма «Солнцепек».

Москва, 8 августа. Пользователи Сети бурно отреагировали на выход нового трейлера российской кинодрамы «Солнцепек», которая рассказывает о событиях, происходящих в Луганске летом 2014 года.

Видеоролик был опубликован на официальном сайте фильма. Кинолента основана на реальных событиях, и так как Донбасс до сих пор остается обсуждаемой темой, выход очередного трейлера вызвал активное обсуждение.

В комментариях пользователи Сети указали, что подобного фильма ожидали уже семь лет, и он может легко «наделать шума» в информационном пространстве.

«Момент, где снаряд разрывает стеллу с надписью «Щастя» («Счастье». — Прим. ред), просто и без лишних слов передает всю атмосферу тех событий», — написал один комментаторов.

Новый трейлер фильма «Солнцепек» вызвал бурную реакцию в социальных сетях
solncepek-film.com  / Солнцепек

Некоторые из пользователей отметили, что по событиям в Луганске следовало даже снять документальный фильм, а кто-то предложил устроить закрытый показ в ЛНР. Комментаторы оказались заинтригованы кинолентой, а потому с нетерпением ожидают показа.

Премьера «Солнцепека» запланирована на 12 августа. Драму можно будет увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и почти в 30 других городах России. Режиссером фильма является Михаил Вассербаум, который в данный момент также работает над созданием третьей части киносаги о социологе Максиме Шугалее, также основанной на реальных событиях.

Ранее создатели фильма показывали другой официальный трейлер к своей работе. По отдельным кадрам зрители смогли сложить целостную картину происходящего и ощутить атмосферу зарождающихся боевых действий в Донбассе.

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донбасс трейлер фильм солнцепек
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