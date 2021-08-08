Крым преображается: Надежда Бабкина рассказала ФАН об отдыхе на полуострове

Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политический и общественный деятель, народная артистка РФ Надежда Бабкина дала эксклюзивное интервью ФАН, в котором рассказала, как прошел ее отпуск и чем запомнился Крым в 2021 году.

«Отпуск прошел замечательно! В Крыму я не впервые. Бывала там, конечно же, во времена Советского Союза, затем в другие переходные моменты... В прошлом году отправилась в Крым по настоянию врачей-реабилитологов — восстанавливаться после тяжело перенесенного коронавируса. Ни для кого не секрет, что воздух крымского побережья лечебный и благотворно влияет на поврежденные легкие», — рассказала Надежда Бабкина.

Она добавила, что восстановительные процедуры проходила в санаторно-курортном комплексе «Мрия». Территория этого роскошного пансионата позволяет спускаться с гор к самому морю, такие прогулки полезны для всего организма.

«Только представьте себе, какая красота вокруг: море, сосны, небо синее, горы... Как не вернуться сюда! Поэтому отпуск в этом году я по привычке провела в этом замечательном месте. Конечно, сидеть безвылазно в санатории было бы скучно. Я себе устраивала поездки по местам боевой славы», — добавила народная артистка.

Одной из точек маршрута известной певицы стала Ялта, где находится маленький драматический театр имени А. П. Чехова, с которого началась история ансамбля «Русская песня».

«Здесь произошло одно из наших первых выступлений, которое увидел гастролировавший в Крыму великий Махмуд Эсамбаев. После концерта он сказал, взяв меня за плечо: «У тебя большое будущее». Так и случилось. В этом году ансамблю «Русская песня» исполняется 45 лет. Очень символично — оказаться там, с чего все начиналось. Конечно, вокруг все изменилось: нет того простора, какой был 45 лет назад, вымахали громадные деревья, все застроено... Но я постояла рядом с театром, вспомнила, как волновалась перед тем выступлением. Тут же на ум пришли строчки из песни «Чистые пруды» Давида Тухманова на слова Леонида Фадеева: У каждого из нас на свете есть места, Куда приходим мы от всех отъединиться, Где память, как строка почтового листа, Нам сердце исцелит, когда оно томится», — поделилась воспоминаниями Надежда Георгиевна.

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В эксклюзивном интервью ФАН Надежда Бабкина рассказала, как преобразился Крым в составе России за последние семь лет.

— Можете оценить изменения, которые произошли на полуострове за последние годы? Становится лучше?

— Безусловно, Крым преображается. Но не по щучьему велению, как нам бы всем хотелось, а общими усилиями, общим трудом. Всюду проходят строительные и реставрационные работы, люди работают и счастливы, что Крым находится в составе Российской Федерации. Конечно, есть сомневающиеся. Куда без них. Но я уверена, положительные изменения на полуострове, в конце концов, рассеют сомнения в человеческих душах.

— Какой Крым вам больше нравится? Тот, что был, или тот, каким стал?

— Мне нравится тот, что стал, когда больше возможностей, когда другая энергия и активность. Я за движение, терпеть не могу топтаться на месте. Но и от того Крыма я не отказываюсь. Он связан с молодостью, юношеским задором, желанием обнять весь мир.

— Следующий отпуск тоже в Крыму проведете? Почему выбираете Крым, а не зарубежные страны или, например, Сочи?

— Человек предполагает, а бог располагает. Европейские страны пока не особо принимают туристов из России. А там видно будет, давайте доживем. Единственное, что могу сказать наверняка, так это то, что в Крыму соблюдаются все антиковидные меры, предписанные Роспотребнадзором. В Крыму я чувствовала себя в полной безопасности. Не потому, что у меня вырабатываются собственные антитела, а благодаря грамотной работе местного руководства в нынешней непростой ситуации.

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