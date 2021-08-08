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МИД Армении анонсировал визит генсека ОДКБ

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:06
Политика
МИД Армении анонсировал визит генсека ОДКБ
mfa.am  /  Пресс-служба МИД Армении

Ереван, 8 августа. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась посетит Армению 9–10 августа.

Соответствующая информация была обнародована представителями армянского МИД.

Во время визита у генсека запланированы встречи с премьер-министром Армении, главами внешнеполитического и оборонного ведомств, а также посещение аппарата Совета безопасности.

Станислав Зась ранее заявил, что он обеспокоен ситуацией между Арменией и Азербайджаном. По его словам, обострение между Ереваном и Баку может отрицательно сказаться на выполнении трехсторонних соглашений.

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Армения мид одкб
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