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Кардиолог Лоцманова назвала анализы для выявления посткоронавирусного синдрома

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:58
Общество
Кардиолог Лоцманова назвала анализы для выявления посткоронавирусного синдрома
Агенство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 августа. Определенные симптомы последствий COVID-19 могут наблюдаться у пациента в течение трех месяцев, заметила врач-кардиолог Юлия Лоцманова.

Выявить наличие посткоронавирусного синдрома у человека можно при помощи ряда важных анализов. Врач-кардиолог высшей категории, заместитель директора по медицинской части ФГБУ «Санатории «Загорские дали»» управления делами президента России Юлия Лоцманова рассказала об этом в комментарии «Говорит Москва».

«Очень нужные и значимые анализы для коронавирусной инфекции — это маркер воспаления. Самый простой из них — это С-реактивный белок. Анализы, которые имеют прогностическое значение наших пациентов, это анализ, который называется ферритин», — рассказала медик.

Самостоятельной диагностикой последствий COVID-19 заниматься не стоит. Важно своевременно обратиться за медицинской помощью и уточнить у лечащего врача, какой именно анализ стоит сдать. Дома же можно иметь пульсоксиметр для отслеживания сатурации, отметила Лоцманова.

Ранее стало известно, что вакцинация взрослых против коронавирусной инфекции способна не допустить вспышек заболевания среди детей. Внимание на это обратили инфекционисты Николай Малышев и Евгений Тимаков.

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анализы кардиолог коронавирус посткоронавирусный синдром
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