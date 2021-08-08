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Волгоградец сбил ребенка насмерть и скрылся с места ДТП

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:55
Происшествия
Волгоградец сбил ребенка насмерть и скрылся с места ДТП
pxhere.com

Волгоград, 8 августа. Пьяный житель Волгоградской области сбил насмерть семилетнего мальчика. После этого водитель скрылся с места ДТП.

По данным регионального главка МВД, авария произошла в станице Михайловская. Водитель ВАЗ-2110 наехал на перебегавшего дорогу ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте ДТП, а мужчина скрылся, не оказав ребенку помощи.

Сотрудники ГИБДД разыскали преступника по горячим следам. Им оказался 45-летний житель Волгоградской области. Мужчина пытался разобрать автомобиль, чтобы скрыть повреждения от аварии. Также установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве произошло массовое ДТП с участием машины скорой помощи. Пять автомобилей столкнулись на Лужнецкой эстакаде.

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