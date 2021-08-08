Задержан подозреваемый в попытке убийства в Мытищах выходца из Чечни

Правоохранители Московской области задержали мужчину, который, предположительно, в ходе массовой драки в Мытищах ударил ножом в живот уроженца Чечни. Как стало известно ФАН, гражданин Таджикистана находится сейчас в изоляторе временного содержания.

В дежурную часть полиции 5 августа поступило сообщение, что в Мытищах в одной их квартир по адресу ул. Пограничная, 1 очень шумно, вероятнее всего, происходит драка. На место сразу же выдвинулись сотрудники правоохранительных органов.

«В потасовке участвовали с двух сторон примерно 40 человек, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Граждане Таджикистана не смогли поделить сферы своего бизнеса с уроженцами Чеченской Республики. Для того, чтобы выяснить отношения, они решили помериться силами стенка на стенку. В ход шло огнестрельное оружие и клинки».

Участники конфликта успели скрыться с места происшествия до приезда полицейских. По словам очевидцев, во время драки были слышны выстрелы.

«В больницу бригадой скорой медицинской помощи были доставлены 29-летний уроженец Чечни, зарегистрированный в городе Москве по улице Ильинский проезд — у него врачи диагностировали ушибленную рану головы и оскольчатый перелом фаланги первого пальца, второй пострадавший официально зарегистрирован в селе Старые Атаги Грозненского района — у него похожие телесные повреждения, третий пострадавший является жителем Шалинского района Чеченской Республики — у него медики обнаружили проникающее ножевое ранение брюшной полости», — дополнил источник.

Сейчас жизни 49-летнего мужчины, который получил ножевое ранение, ничего не угрожает. По словам медиков, пострадавший идет на поправку.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения смогли вычислить подозреваемого в нанесении ножевых ударов. Им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан, который на территории России находится незаконно. Его поместили в изолятор временного содержания. Свою вину он признает частично.

Неделей ранее на подмосковной станции Воронок охранник ударил ножом пассажира. Между мужчинами разгорелся конфликт из-за отсутствия у пострадавшего ж/д билета.