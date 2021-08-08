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Аналитики объяснили подорожание автомобилей в России
Экономика
Аналитики объяснили подорожание автомобилей в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 августа. Рост цен на автомобили связан с особенностями российского рынка и управленческими качествами топ-менеджмента автоконцернов, считают независимые эксперты.

Сергей Бургазлиев, представляющий организацию «Автомобили и транспорт», отметил, что АвтоВАЗ умело воспользовался ситуацией на рынке и принял решение повысить стоимость машин. Однако такая агрессивная ценовая политика может оттолкнуть потребителей в сторону иностранных брендов, полагает специалист, передают «Известия».

По данным сервиса «Авто.ру», в июле 2021 года цены на российские автомобили значительно выросли по сравнению с июнем. Машины УАЗ подорожали на 3%, а модели Lada — на 2,2%. Иностранные компании также повышают стоимость своих моделей. Так, машины Genesis подорожали на 2,5%, Audi и Mazda — на 1,9%, а Skoda — на 1,7%.

При этом, как полагают аналитики, текущие цены — это еще не предел для российского рынка автомобилей. По прогнозам специалистов, осенью россияне столкнутся с очередным повышением цен на новые машины.

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