Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 12:58
12:57
Ливия
Египет направил 100 тысяч литров сжиженного кислорода в Ливию
12:56
Общество
Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
12:53
Ближний Восток
Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз
12:50
Общество
Жертв нацистской оккупации перезахоронили в Ростовской области
12:49
Африка
ВВС Нигерии ликвидировали 78 боевиков
12:48
Происшествия
Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом
12:43
Политика
Политолог Бондаренко заявил о сбое пропаганды на Украине из-за «Северного потока — 2»
12:42
Происшествия
Двое американцев были сбиты поездом после поминок по брату
12:41
Происшествия
Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии
12:39
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару рассказал о питании певицы перед важными выступлениями
Все новости

Талибы захватили третий провинциальный центр Афганистана за неделю

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:55
Ближний Восток
Талибы захватили третий провинциальный центр Афганистана за неделю
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 8 августа. Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) после четырех дней осады захватили афганский город Сари-Пуль. Об это сообщил глава совета одноименной провинции Мухаммад Нур Рахмани.

Информацию о взятии населенного пункта подтвердил и представитель талибов Забиулла Муджахид.

В четыре утра 8 августа боевики начали наступление с нескольких направлений и за несколько часов установили контроль над всеми ключевыми объектами, включая городскую площадь, центральную тюрьму, административные здания и местный штаб управления национальной безопасности.

Губернатор провинции вместе с представителями правоохранительных органов переместились в расположение одного из подразделений афганской армии. Отступающие войска подвергаются атакам боевиков на окраинах города.

За прошедшие два дня талибы захватили столицу провинции Джаузджан — Шибарган, а также административный центр Нимруза — Зарандж. В настоящий момент идут активные столкновения боевиков и бойцов правительственных сил в Кундузе. По некоторым данным, радикальные исламисты уже контролируют несколько районов населенного пункта.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Талибы захватили третий провинциальный центр Афганистана за неделю
афганистан талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru