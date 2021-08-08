Талибы захватили третий провинциальный центр Афганистана за неделю

Кабул, 8 августа. Боевики движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) после четырех дней осады захватили афганский город Сари-Пуль. Об это сообщил глава совета одноименной провинции Мухаммад Нур Рахмани.

Информацию о взятии населенного пункта подтвердил и представитель талибов Забиулла Муджахид.

В четыре утра 8 августа боевики начали наступление с нескольких направлений и за несколько часов установили контроль над всеми ключевыми объектами, включая городскую площадь, центральную тюрьму, административные здания и местный штаб управления национальной безопасности.

#Taliban attack #SariPul center,right now 26 ANA soldiers defected with their weapons and SUVs. pic.twitter.com/lSsv9eA50Z — Spoils of war (@SpoilsWar) August 7, 2021

Губернатор провинции вместе с представителями правоохранительных органов переместились в расположение одного из подразделений афганской армии. Отступающие войска подвергаются атакам боевиков на окраинах города.

За прошедшие два дня талибы захватили столицу провинции Джаузджан — Шибарган, а также административный центр Нимруза — Зарандж. В настоящий момент идут активные столкновения боевиков и бойцов правительственных сил в Кундузе. По некоторым данным, радикальные исламисты уже контролируют несколько районов населенного пункта.

Taliban seize provincial capital Kunduz in northern blitz https://t.co/QbjBKQ0Oqt — IndianShareMarket.in (@IndianShareMar2) August 8, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.