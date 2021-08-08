Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 12:57
12:57
Ливия
Египет направил 100 тысяч литров сжиженного кислорода в Ливию
12:56
Общество
Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
12:53
Ближний Восток
Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз
12:50
Общество
Жертв нацистской оккупации перезахоронили в Ростовской области
12:49
Африка
ВВС Нигерии ликвидировали 78 боевиков
12:48
Происшествия
Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом
12:43
Политика
Политолог Бондаренко заявил о сбое пропаганды на Украине из-за «Северного потока — 2»
12:42
Происшествия
Двое американцев были сбиты поездом после поминок по брату
12:41
Происшествия
Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии
12:39
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару рассказал о питании певицы перед важными выступлениями
Все новости

Володин проведет дополнительное заседание Совета Госдумы 9 августа

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:51
Политика
Володин проведет дополнительное заседание Совета Госдумы 9 августа
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 8 августа. Совет Государственной думы проведет дополнительное заседание 9 августа под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказано на думском сайте.

Согласно полученным данным, парламентарии собираются рассмотреть законопроекты, которые поступили в Госдуму в период работы депутатов в регионах. Это будет второе дополнительное заседание Совета. В прошлый раз политики собирались 30 июня.

Вячеслав Володин ранее пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов. По его словам, состояние транспортного парка в городе находится в достаточно изношенном состоянии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин проведет дополнительное заседание Совета Госдумы 9 августа
госдума володин заседание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru