Володин проведет дополнительное заседание Совета Госдумы 9 августа

Москва, 8 августа. Совет Государственной думы проведет дополнительное заседание 9 августа под председательством спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, сказано на думском сайте.

Согласно полученным данным, парламентарии собираются рассмотреть законопроекты, которые поступили в Госдуму в период работы депутатов в регионах. Это будет второе дополнительное заседание Совета. В прошлый раз политики собирались 30 июня.

Вячеслав Володин ранее пообещал Саратову по 50 новых трамваев и троллейбусов. По его словам, состояние транспортного парка в городе находится в достаточно изношенном состоянии.