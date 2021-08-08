Сборная России заняла пятое место в общемедальном зачете на Олимпиаде в Токио

Токио, 8 августа. Российские атлеты на летних Олимпийских играх в Токио завоевали 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. В общекомандном зачете Россия заняла пятое место.

Олимпийские соревнования подошли к концу — в японской столице 8 августа состоится торжественная церемония закрытия турнира. Страны-участницы подводят итоги летних Олимпийских игр. Российские атлеты завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей и заняли пятой место в общекомандном зачете. Лидером рейтинга стали сборная США, в копилке которой 113 олимпийских наград — 39 золота, 41 серебро и 33 бронзы. Второе место у китайцев — 28-32-18. Тройку призеров в медальном зачете занимает команда Японии (27-14-17).

Российские атлеты в Токио не смогли побить рекорд Олимпиады-2004 в Афинах, где сборная завоевала 80 наград. Однако спортсмены показали лучший результат за три последних турнира. Так, на Олимпиаде в Пекине 2008 году у россиян было 60 медалей (24-13-23), а на лондонских Олимпийских играх — 67 (20-19-28). Из Рио-де-Жанейро в 2016 году спортсмену увезли 56 наград (19-17-20).

Многие уверены, что в активе сборной России на текущей Олимпиаде в Токио могло быть на два золота больше. Сначала произошел скандал с судейством в личном многоборье по художественной гимнастике, затем и в командных соревнованиях. Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в этом виде спорта.