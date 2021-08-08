Пожарные Калифорнии ищут восьмерых человек, пропавших во время лесных пожаров

Сакраменто, 8 августа. Сотрудники спасательных служб США продолжают поиски калифорнийцев, судьба которых остается неизвестной после мощных лесных возгораний.

Ранее природному пожару присвоили имя "Дикси". Офис шерифа округа Плумас сообщил, что пять жителей уничтоженного огнем города Гринвилл пропали без вести. Остальные исчезнувшие американцы проживали в других населенных пунктах, расположенных поблизости. Всего пламя распространилось на площади более 180 тыс. га. Власти провели эвакуацию более 16 тысяч людей.

Сотрудники МЧС Якутии ранее вывезли из села Бясь-Кюель десятки человек, передавал сайт 360tv.ru. Причиной такого решения стал сильный ветер, который позволил лесным пожарам добраться по домов.