«Этот день в истории». Что произошло 8 августа, праздники, факты, люди

8 августа в России отмечается День строителя.

Этот профессиональный праздник учредили в 1956 году. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома.

А в 1932 году в СССР официально разрешили женщинам работать шахтерами. В годы Великой Отечественной войны подземными работами занималась почти четверть миллиона женщин. В наше время россиянки работают в шахтах в качестве технических специалистов и персонала.

Что еще произошло 8 августа и кто из известных личностей отмечает сегодня день рождения — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».