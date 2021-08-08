Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 12:57
12:57
Ливия
Египет направил 100 тысяч литров сжиженного кислорода в Ливию
12:56
Общество
Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
12:53
Ближний Восток
Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз
12:50
Общество
Жертв нацистской оккупации перезахоронили в Ростовской области
12:49
Африка
ВВС Нигерии ликвидировали 78 боевиков
12:48
Происшествия
Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом
12:43
Политика
Политолог Бондаренко заявил о сбое пропаганды на Украине из-за «Северного потока — 2»
12:42
Происшествия
Двое американцев были сбиты поездом после поминок по брату
12:41
Происшествия
Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии
12:39
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару рассказал о питании певицы перед важными выступлениями
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 8 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 8 августа, праздники, факты, люди

8 августа в России отмечается День строителя.

Этот профессиональный праздник учредили в 1956 году. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома.

А в 1932 году в СССР официально разрешили женщинам работать шахтерами. В годы Великой Отечественной войны подземными работами занималась почти четверть миллиона женщин. В наше время россиянки работают в шахтах в качестве технических специалистов и персонала.

Что еще произошло 8 августа и кто из известных личностей отмечает сегодня день рождения — расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / «Этот день в истории». Что произошло 8 августа, праздники, факты, люди
россия великая отечественная война наполеон история дастин хоффман знаменитости юлий гусман этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru