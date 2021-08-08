Один из основателей популярной группы Kool & the Gang скончался в 70 лет

Вашингтон, 8 августа. Группа Kool & the Gang лишилась одного из сооснователей. Музыкант Дэннис Томас умер в 70-летнем возрасте.

В коллективе он играл на ударных инструментах. В некоторых композициях исполнял мелодии на флейте и саксофоне. До последнего он продолжал заниматься творчеством в жанре соул. На странице его группы в соцсети сказано, что 4 июля покойный выступал в зале Голливуд-боул.

Отметим, что музыкальный коллектив дважды награждался премией «Эмми». Творения группы стали саундтреками в «Криминальном чтиве» и «Рокки».