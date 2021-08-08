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Более трети жителей Москвы и Петербурга высказались за всеобщее тестирование на коронавирус
Общество
Более трети жителей Москвы и Петербурга высказались за всеобщее тестирование на коронавирус
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 августа. Опрос сервиса SuperJob показал, что более трети жителей Москвы и Санкт-Петербурга поддержали идею всеобщего массового тестирования на COVID-19.

Респондентов спросили, нужно ли проверять на наличие коронавирусной инфекции жителей города. В Москве идею поддержали около 32% участников опроса, в Санкт-Петербурге с инициативой согласились 36% респондентов. За идею высказывались в основном мужчины и люди младше 34 лет.

Около 42% жителей столицы и 40% петербуржцев высказались против массового тестирования горожан на COVID-19. В исследовании участвовали более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет и старше.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как получить точный результат ПЦР-теста. Диагностику должны проводить специалисты, результат во многом зависит от правильности процедуры.

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