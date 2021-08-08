Журналист Коц раскрыл подробности удара советской авиации по Берлину в августе 1941 года

Москва, 8 августа. Начальный период Великой Отечественной войны был отмечен уникальной операцией советской авиации по бомбардировке Берлина, напомнил журналист Андрей Коц.

Красная армия летом 1941 года отступала под напором превосходящих сил фашистов, пишет Коц в статье для РИА Новости. В июне люфтваффе совершили первый массированный налет на Москву, который был успешно отбит силами советской ПВО. Однако в Ставке Верховного главнокомандования было решено наказать нацистов за подобную наглость и нанести удар по Берлину силами Дальней авиации РККА, отмечает Коц.

Подготовка к налету на Берлин велась в строгой тайне и была сопряжена с большими трудностями, подчеркивает журналист. В качестве точки взлета советских самолетов был выбран аэродром Кагул на эстонском острове Эзель.

«Аэродром Кагул не мог принимать тяжелые бомбардировщики — то есть нужно удлинить взлетно-посадочную полосу… Требовалось доставить на остров необходимый запас авиационного топлива и боеприпасов», — раскрыл подробности операции автор РИА Новости.

Советским бомбардировщикам удалось долететь до Берлина ночью в полном радиомолчании и на большой высоте, где было очень холодно и ощущался недостаток кислорода. Фашисты все же заметили силуэты самолетов, но приняли их за собственные. В результате бомбовые удары были нанесены по ярко освещенным улицам Берлина, где располагались военно-промышленные объекты Третьего рейха. Советский налет был повторен еще восемь раз, в августе и в сентябре 1941 года, резюмирует Коц.

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