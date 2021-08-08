Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 12:57
12:56
Общество
Власти Дагестана реконструируют старейший в Европе университет-медресе
12:53
Ближний Восток
Боевики «Талибана» захватили административный центр провинции Кундуз
12:50
Общество
Жертв нацистской оккупации перезахоронили в Ростовской области
12:49
Африка
ВВС Нигерии ликвидировали 78 боевиков
12:48
Происшествия
Водитель не заметил машину ДПС и спровоцировал аварию под Волгоградом
12:43
Политика
Политолог Бондаренко заявил о сбое пропаганды на Украине из-за «Северного потока — 2»
12:42
Происшествия
Двое американцев были сбиты поездом после поминок по брату
12:41
Происшествия
Спасатели локализовали ландшафтные пожары в Хайбуллинском районе Башкирии
12:39
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару рассказал о питании певицы перед важными выступлениями
12:39
Армия
В Сети появились уникальные кадры вертолета для спецподразделений
Все новости

Врач-диетолог объяснила правила употребления арбуза
Общество
Врач-диетолог объяснила правила употребления арбуза
pixabay.com

Москва, 8 августа. Правила употребления арбуза без вреда для здоровья рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Арбуз не рекомендуется есть в больших количествах, особенно это касается людей, склонных к полноте. Людям с предрасположенностью к сахарному диабету также не рекомендуется злоупотреблять этой ягодой, так как в ней содержится большое количество сахара, предупредила Селезнева. Лучше не есть арбуз на ночь, посоветовала специалист.

«Лучше не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь, чтобы не приходилось прерывать сон... Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение», — пояснила диетолог в беседе с RT.

Недосыпание приводит к набору веса, отметила Селезнева. Арбузом можно отравиться в том случае, если в нем присутствуют вещества типа нитратов. Покупать арбузы лучше в сезон, советует диетолог.

Нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как правильно выбрать арбуз и дыню. Специалист не рекомендовала надрезать плоды на рынке и не есть, если от них исходит кисловатый запах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач-диетолог объяснила правила употребления арбуза
здоровье арбуз диетолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru