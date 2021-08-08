Врач-диетолог объяснила правила употребления арбуза

Москва, 8 августа. Правила употребления арбуза без вреда для здоровья рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

Арбуз не рекомендуется есть в больших количествах, особенно это касается людей, склонных к полноте. Людям с предрасположенностью к сахарному диабету также не рекомендуется злоупотреблять этой ягодой, так как в ней содержится большое количество сахара, предупредила Селезнева. Лучше не есть арбуз на ночь, посоветовала специалист.

«Лучше не давать большую нагрузку на мочевыделительную систему на ночь, чтобы не приходилось прерывать сон... Прерывистый сон не позволит вам восстановиться, как следует подготовиться к следующему дню, что тоже, в свою очередь, может влиять на пищевое поведение», — пояснила диетолог в беседе с RT.

Недосыпание приводит к набору веса, отметила Селезнева. Арбузом можно отравиться в том случае, если в нем присутствуют вещества типа нитратов. Покупать арбузы лучше в сезон, советует диетолог.

Нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как правильно выбрать арбуз и дыню. Специалист не рекомендовала надрезать плоды на рынке и не есть, если от них исходит кисловатый запах.