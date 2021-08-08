Жертв нацистской оккупации перезахоронили в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 8 августа. Накануне в городе Сальск Ростовской области прошла церемония перезахоронения останков мирных жителей, расстрелянных фашистами в 1942-1943 годах. Церемония прощания проходила на территории мемориала «Жертвам фашизма».

Как отметили в управлении регионального следственного комитета, не так давно УФСБ России по Ростовской области рассекретило архивные материалы по оккупации города Сальска с 1942 по 1943 годы. За это время нацистами были совершены массовые убийства мирных жителей на территории кирпичного завода, там же располагался концентрационный лагерь с советскими военнопленными. Архивные документы, предоставленные ФСБ, помогли поисковикам отыскать ранее неизвестные «расстрельные ямы».

поисковое объединение Миус-Фронт / Андрей Кудряков

Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков рассказал, что за время работы в рамках федерального проекта «Без срока давности», на территории сальского кирпичного завода поисковики нашли останки 60 человек.

«Мы нашли останки 41 взрослого и 19 детей в возрасте до 12 лет. Это первое подобное захоронение в новейшей истории, когда хоронятся не без вести пропавшие солдаты, а мирные жители. На церемонию прощания пришел весь Сальск. Хотя расстреливали там не только жителей Сальска, но и окрестных станиц. На Дону практически каждая семья связана с геноцидом. Поэтому на церемонии было много молодежи, поисковиков и представителей силовых ведомств», — пояснил Андрей Кудряков.

Работы поискового объединения «Миус-Фронт» продолжаются и сейчас. Уже найдены новые «расстрельные ямы», а также ямы, куда сбрасывали останки сожженных в заводских печах людей.

поисковое объединение Миус-Фронт / Андрей Кудряков

«Мы находили останки оплавленных игрушек и бусинок. Сейчас точное количество уточнит невозможно и вопрос — сколько было сожжено людей остается открытым. Ждем представителей следственного комитета, чтобы согласовать дальнейшие действия», — делится руководитель поискового объединения «Миус-Фронт».

Федеральный проект «Без срока давности», объединил усилия не только силовых структур и поисковых организаций по всей России, но и позволил понять ту масштабность, с которой гитлеровские палачи уничтожали наш народ.

поисковое объединение Миус-Фронт / Андрей Кудряков

Ранее ФАН сообщал, что практически все исследования расстрельных ям донскими поисковиками проходят после изучения секретных архивных документов и воспоминаний местных жителей. Это огромный пласт работы, который проливает свет на весь ужас войны.