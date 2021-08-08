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Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:28
Общество
Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 8 августа. Российские медики за сутки выявили 22 866 случаев коронавируса в 85 регионах страны. У 8,5% пациентов отсутствуют клинические проявления инфекции.

В Москве COVID-19 выявили у 2761 человека. В Петербурге инфекцию диагностировали еще у 1907 местных жителей. В Московской области коронавирус подтвердился у 1527 человек. За сутки по всем регионам РФ выявлено 787 летальных исходов среди больных с коронавирусом.

Исследователи из США предложили лечить COVID-19 средством от глистов. Салициланилиды способны препятствовать проникновению коронавируса в клетки и бороться с цитокиновым штормом, убеждены специалисты.

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