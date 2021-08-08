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Это смелость: Андрей Ургант и Евгений Дятлов поддержали пенсионную надбавку Булановой

  /   Обновлено: 08 августа 2021 12:32
Общество
Это смелость: Андрей Ургант и Евгений Дятлов поддержали пенсионную надбавку Булановой
Global Look Press  /  Viktor Pogontsev / Anatoly Lomokhov

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова баллотируется в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина». Участники партии выступают с инициативой о «Ленинградской надбавке» для пенсионеров. Недавно артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии.

Актер театра, кино и дубляжа, музыкант, заслуженный артист России Евгений Дятлов и советский и российский актер театра и кино Андрей Ургант поддержали предложение певицы о городской надбавке для пенсионеров.

«Поднимать пенсии пенсионерам, конечно, нужно. По большому счету пенсионеры в стране не защищены, поэтому поддержать [их] повышением пенсии было бы хорошо. Если Татьяна Буланова будет бороться за те вопросы, которые будут понятны ей и нам, то пускай борется за право стать политиком», — прокомментировал Евгений Дятлов.

Андрей Ургант и Евгений Дятлов поддержали пенсионную надбавку Булановой
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Актер отметил, что в Конституции РФ нет никаких запретов, чтобы простой человек мог пробовать себя в политике.

«Татьяна взяла на себя эту смелость и пошла. Наверное, она знает, чего она хочет», — подчеркнул собеседник агентства.

Актер театра и кино Андрей Ургант тоже поддержал инициативу партии «Родина» о «Ленинградской надбавке» для пенсионеров.

«Я, безусловно, положительно отношусь к надбавкам для пенсионеров», — признался Ургант.

Ранее певицу поддержала актриса Людмила Поргина. Вдова актера Николая Караченцова уверена, что такие политики, как Буланова, нужны во власти.

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