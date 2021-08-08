Долгожданный кинокомикс, шедевр Годара и мультик про Мулан выходят в кино на этой неделе

Москва, 8 августа. В российский прокат выходят десять новинок на любой вкус. Зрителей ждут и анимационные ленты, которые можно посмотреть всей семьей, и серьезные картины для истинных киноманов.

Фанаты DC уже готовятся штурмовать кинотеатры, ведь наконец-то в прокат выходит блокбастер «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Режиссер Джеймс Ганн уверяет, что поклонники комиксов, которые были разочарованы первой частью, на этот раз придут в восторг. Слова постановщика можно было списать на самонадеянность, если бы не первые отзывы кинокритиков. Первые рецензии оказались очень хвалебными — сиквел «Отряда самоубийц» назвали беспрецедентно смешным и по-хорошему безумным супергеройским боевиком.

Режиссерский дебют итальянца Пьетро Кастеллитто «Хищники», который получил приз на Венецианском кинофестивале, добрался до российского проката. Фильм хоть и получился немного сумбурным, но поражает своим оригинальной стилистикой. Если вам понравились южнокорейские «Паразиты», то и от драмы Кастеллитто вы получите огромное удовольствие.

Любители ромкомов могут сходить в кино на мелодраму Марии Шрадер «Я создан для тебя». Режиссер откровенно экспериментирует с жанром, добавляя в любовную историю немного фантастики. Робототехника шагнула далеко вперед, и теперь идеального партнера можно не найти, а создать. Если соскучились по старому доброму Брюсу Уиллису, то спешите на триллер «Полночь на злаковом поле». Звезда «Армагедона» и «Крепкого орешка» в фильме пытается поймать серийного маньяка, убивающего проституток. Помогать раскрыть дело главному герою будет агент ФБР в исполнении Меган Фокс.

На этой неделе в прокат выходит и ужастик «Заклинание Джинна» режиссеров Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла. Завязка сюжета типична для всех хороров — семья переезжает в новый дом, где спустя время начинает происходить чертовщина. Истинные ценители кино смут увидеть на большом экране дебютную работу Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Фильм с Жан-Полем Бельмондо в главной роли считается одним из главных шедевров французской «новой волны».

В четверг, 12 августа, в прокат выходят сразу два китайских мультфильма — «Мулан. Новая легенда» и «Тайна парка развлечений». Кроме того, всей семьей можно сходить на фильм с домашним питомцем в главной роли «Пес под прикрытием». Говорящая собака, которая на самом деле агент под прикрытием, не оставит никого равнодушным. Покорит оригинальностью французская комедия «Незваные детки», которая по-новому раскроет вековую проблему отцов и детей.

Ранее на популярном сервисе вышел новый трейлер сериала «Очень странные дела». В ролике ненадолго появляются уже повзрослевшие главные герои, которые превратились из угловатых детей в осознанных подростков.Сообщается, что премьера четвертого сезона состоится в следующем году.