Сильные осадки привели к обвалу дороги в Бурятии

Улан-Удэ, 8 августа. Обвал дороги зафиксировали в местности села Улекчин Закаменского района. После инцидента проезжую часть перекрыли.

По данным пресс-службы республиканского агентства ГО и ЧС, на 204-м км региональной автодороги Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск произошел подмыв насыпи к мосту через реку Улекчин. После этого обрушился пролет моста. На месте происшествия дежурят посты ГИБДД.

Сложная гидрологическая обстановка наблюдается в Джидинском и Закаменском районах из-за ливневых дождей и града. По информации регионального правительства, из-за затопления дороги временно закрыто движение между селами Нарын и Торей.

На днях рухнувшая стена повредила пять автомобилей в Красноярске. В результате ЧП никто не пострадал.