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Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны

  /   Обновлено: 08 августа 2021 11:13
Общество
Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны
picryl.com

Новосибирск, 8 августа. Чрезмерное употребление баклажанов может быть опасно для здоровья некоторых людей, предупредила врач-диетолог Ирина Бородина.

Баклажаны содержат ядовитое химическое соединение соланин. Это вещество нужно растениям для защиты от болезней и вредителей, однако может навредить здоровью. Однако правильно приготовленный овощ безопасен для человека, отметила врач.

Больше всего соланина содержится в кожице баклажана, поэтому рекомендуется очищать от нее овощ перед готовкой. Более молодые и упругие плоды также считаются безопаснее для организма. Людям с камнями в почках, колитом, холециститом, обостренным артритом лучше отказаться от употребления баклажанов, заключила Бородина в комментарии NGS.ru.

Злоупотребление черешней грозит развитием проблем со здоровьем, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова. Высокое содержание фруктозы и углеводов в ягоде может спровоцировать появление лишних килограммов.

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опасность диетолог баклажаны
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