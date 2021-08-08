Диетолог назвал арбуз полезной альтернативой десертам

Москва, 8 августа. Арбузы — это отличная альтернатива сладостям. Тем более, что ими можно лакомиться не только летом, а круглый год.

Из этой ягоды можно делать различные заготовки и даже мед, рассказала российский врач-диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова. Нардек (арбузный мед) готовят путем выпаривания сока. Конечный продукт содержит 110 калорий на 100 граммов. Многие хозяйки замораживают летом ягоды. Однако в случае с арбузом — это не очень хорошая идея.

«С арбузом так, конечно, поступить не получится. Но вот этот арбузный мед может храниться в стерилизованных баночках до трех месяцев. Я бы еще рекомендовала посмотреть в сторону домашних мармеладов», — рассказала Ермоленкова, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru.

Для приготовления мармелада понадобится цедра апельсина и лимона, а также экстракты паприки, куркумы и сам арбуз. Готовая сладость содержит 300–350 калорий на 100 граммов. Однако такую порцию за один раз вряд кто-то съест. К чаю можно отрезать кусочек весом до 40 граммов, посоветовала Альбина Ермоленкова.

Арбуз полезен тем, кто хочет избавиться от токсинов в организме, рассказала врач-терапевт Татьяна Чарушина. К тому же эта ягода избавляет организм от излишней жидкости. В арбузе содержится много клетчатки, которая улучшает моторику кишечника.