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Армия
Подразделения ВСУ четыре раза обстреляли ДНР за минувшие сутки
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Подразделения ВСУ четыре раза обстреляли ДНР за минувшие сутки
Армия
Подразделения ВСУ четыре раза обстреляли ДНР за минувшие сутки
Федеральное агентство новостей

Донецк, 8 августа. Режим перемирия в Донбассе был нарушен военнослужащими ВСУ четыре раза за истекшие сутки, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Территория ДНР подверглась обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, заявили в представительстве республики при СЦКК.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза», — отметил представитель ДНР.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ готовят провокации против персонала миссии ОБСЕ, для чего фиксируют точные маршруты движения международных наблюдателей вблизи линии разграничения, об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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