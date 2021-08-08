Полиция Владикавказа задержала шесть дебоширов за драку в ресторане

Владикавказ, 8 августа. Стражи порядка задержали шестерых участников драки в одном из ресторанов города, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, потасовка началась из-за того, что один из гостей напал на администратора. Неравнодушные посетители и персонал решили отстоять честь девушки, которую увезли на скорой с травмами. На место происшествия была вызвана полиция.

В данный момент все шесть дебоширов задержаны за нарушение правопорядка. Теперь молодые люди будут привлечены к административной ответственности за хулиганство, а также за нарушение масочного режима.

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