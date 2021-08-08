В Якутии потушили пожары площадью более 50 тыс. гектаров

Якутск, 8 августа. Сотрудники профильных структур ведут борьбу с пожарами в Якутии. За сутки совместными силами удалось справиться с 11 возгораниями, площадь которых превысила 50 тысяч гектаров.

Кроме того, локализованы пожары площадью 39 тысяч гектаров. Потушить девять возгораний пока не удается. Для борьбы с огнем применяется авиация. С воздуха сброшено более 100 тонн воды, привлечено 3500 человек, задействовано 500 единиц техники.

Накануне стало известно, что огонь добрался до якутского села Бясь-Кюель. Причиной быстрого распространения пламени стал сильный ветер, сообщало URA.RU.