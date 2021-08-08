Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 11:27
11:23
Общество
Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России
11:19
Общество
Долгожданный кинокомикс, шедевр Годара и мультик про Мулан выходят в кино на этой неделе
11:19
Происшествия
Консульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в аварии в Турции
11:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
11:13
Происшествия
Сильные осадки привели к обвалу дороги в Бурятии
11:13
Общество
Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны
11:04
Общество
Диетолог назвал арбуз полезной альтернативой десертам
11:03
Политика
Известная актриса Елена Драпеко посоветовала Булановой отстаивать свои избирательные права
11:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море
10:59
Армия
Подразделения ВСУ четыре раза обстреляли ДНР за минувшие сутки
Все новости

Россиянам объяснили, как уберечься от нитратов в овощах и фруктах
Общество
Россиянам объяснили, как уберечься от нитратов в овощах и фруктах
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Москва, 8 августа. Специалисты собрали несколько советов, как уберечься от нитратов с овощей и фруктов. Нитраты в малом объеме выводятся из организма, большое их количество опасно для человека.

Причина переизбытка нитрата в овощах и фруктах — чрезмерное употребление их в сельском хозяйстве. Отравление большой дозой нитратов может привести к смерти, летальный исход могут спровоцировать всего 8–14 грамм вещества.

Эксперты рекомендуют не покупать слишком большие и рыхлые овощи и фрукты. После покупки плоды обязательно следует промыть под проточной водой, хранить предпочтительней в холодильнике. Если появились подозрения по поводу переизбытка нитратов, овощи следует вымачивать в воде около получаса.

Больше всего вредных веществ скапливается в кожуре, листьях и сердцевине. Чаще всего переизбыток нитратов встречается в свекле, моркови, укропе, арбузе, дыне и пекинской капусте.

Агроном Владимир Викулов рассказал, что наличие нитратов в арбузе можно определить по внешнему виду. Бугристая корка говорит о высокой концентрации нитратов в плоде.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, как уберечься от нитратов в овощах и фруктах
овощи фрукты нитраты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru