Россиянам объяснили, как уберечься от нитратов в овощах и фруктах

Москва, 8 августа. Специалисты собрали несколько советов, как уберечься от нитратов с овощей и фруктов. Нитраты в малом объеме выводятся из организма, большое их количество опасно для человека.

Причина переизбытка нитрата в овощах и фруктах — чрезмерное употребление их в сельском хозяйстве. Отравление большой дозой нитратов может привести к смерти, летальный исход могут спровоцировать всего 8–14 грамм вещества.

Эксперты рекомендуют не покупать слишком большие и рыхлые овощи и фрукты. После покупки плоды обязательно следует промыть под проточной водой, хранить предпочтительней в холодильнике. Если появились подозрения по поводу переизбытка нитратов, овощи следует вымачивать в воде около получаса.

Больше всего вредных веществ скапливается в кожуре, листьях и сердцевине. Чаще всего переизбыток нитратов встречается в свекле, моркови, укропе, арбузе, дыне и пекинской капусте.

Агроном Владимир Викулов рассказал, что наличие нитратов в арбузе можно определить по внешнему виду. Бугристая корка говорит о высокой концентрации нитратов в плоде.