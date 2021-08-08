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Инфекционисты озвучили способ избежать вспышек COVID-19 среди детей

  /   Обновлено: 08 августа 2021 10:45
Общество
Инфекционисты озвучили способ избежать вспышек COVID-19 среди детей
pixabay.com

Москва, 8 августа. Ускорение прививочной кампании против вируса SARS-CoV-2 способно снизить риски вспышек заболевания среди детей в начале учебного года.

Таким образом получится не допустить распространения заболевания, в том числе, среди детей. Мнение выразили врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев и врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает ТАСС.

«Специфическая защита детей есть. Это вакцинация. Если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет — дети не заболеют. Главное — не заразить ребенка», — рассказал Тимаков.

Борьба с распространением COVID-19 зависит от вакцинации взрослых. Один привитый человек может спасти до трех граждан в своем окружении, отметил Малышев.

Ранее стало известно, что способностью замедлять распространение коронавирусной инфекции в организме обладают препараты, снижающие уровень холестерина. Такой факт подтвердили исследования ученых.

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дети россия вакцинация коронавирус вирусологи
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