Москва, 8 августа. Федеральная служба безопасности рассекретила документы, подтверждающие подготовку Японии к войне с СССР, которые японские военные начали еще в 1938 году.

Среди архивных материалов был найден приказ №70 частям 3-й армии, датируемый 9 августа 1938 года. Что совпадает с периодом японско-советского противостояния у озера Хасан.

Допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, который состоялся в декабре 1949 года во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками, также подтверждает намерения Токио. Генерал тогда признал, что приказ о приведении частей 3-й армии к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом был отдан в январе 1938 года. Это означало только одно — усиление готовности к войне.

«Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы», — говорится в приказе №70.

По мнению специалистов, Япония проводила тогда масштабную «разведку боем», оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои окончились победой Красной армии.

Ранее сообщалось, что Россия обвела Японию вокруг пальца в ситуации с Курилами. Сообщается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал Запад инвестировать в них. Это может привлечь американский бизнес и еще больше отстранить Токио от Курильских островов.