ВСУ трижды в течение суток обстреляли ЛНР из пулеметов и гранатометов

Луганск, 8 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают практику грубого нарушения режима полного прекращения огня на востоке Украины, сообщили официальные представители ЛНР.

Территория Луганской Народной Республике подверглась очередному обстрелу ВСУ с применением пулеметов и гранатометов за минувшие сутки, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки (7 августа. — Прим. ред.) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела», — сказано в опубликованном документе.

Обстрелы ВСУ велись по населенным пунктам Калиново, Золотое-5 и Фрунзе, сообщил представитель ЛНР в СЦКК. Ранее в Луганской Народной Республике назвали масштабы потерь ВСУ в течение июля и перечислили их главные причины.