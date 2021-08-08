Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 11:26
11:23
Общество
Оперштаб сообщил о 22 866 новых случаях коронавируса в России
11:19
Общество
Долгожданный кинокомикс, шедевр Годара и мультик про Мулан выходят в кино на этой неделе
11:19
Происшествия
Консульство РФ заявило об отсутствии россиян среди пострадавших в аварии в Турции
11:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве воронежца за 5 млн рублей
11:13
Происшествия
Сильные осадки привели к обвалу дороги в Бурятии
11:13
Общество
Диетолог Бородина посоветовала употреблять только молодые баклажаны
11:04
Общество
Диетолог назвал арбуз полезной альтернативой десертам
11:03
Политика
Известная актриса Елена Драпеко посоветовала Булановой отстаивать свои избирательные права
11:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выброса нефти в Черном море
10:59
Армия
Подразделения ВСУ четыре раза обстреляли ДНР за минувшие сутки
Все новости

Россиянки завоевали серебряную медаль по гандболу на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 08 августа 2021 10:44
Спорт
Россиянки завоевали серебряную медаль по гандболу на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  © Vegard Wivestad GrÃ˜Tt

Токио, 8 августа. Женская сборная России по гандболу выиграла серебряную медаль в последний день летних Олимпийских игр в Токио.

Представительницы команды Олимпийского комитета России (ROC) не смогли в финале обыграть соперниц из Франции. Россиянки проиграли соревнования по гандболу со счетом 25:30 и стали серебряными призерами. Награда спортсменок стала 71-й по счету в общей копилке медалей.

В общей сложности национальная команда, которая выступала в Играх без государственного флага и другой национальной символики, заняла почетное пятое место в общем медальном зачете. Россияне выиграли 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио состоится 8 августа в 14:00 по московскому времени.

Все соревнования на стадионе в столице Японии проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса. К концу Олимпиады представителей команды ROC стали засуживать. В Госдуме объяснили, почему сложилась такая ситуация.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Россиянки завоевали серебряную медаль по гандболу на Олимпиаде в Токио
олимпиада гандбол сборная россии серебряная медаль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru