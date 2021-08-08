Россиянки завоевали серебряную медаль по гандболу на Олимпиаде в Токио

Токио, 8 августа. Женская сборная России по гандболу выиграла серебряную медаль в последний день летних Олимпийских игр в Токио.

Представительницы команды Олимпийского комитета России (ROC) не смогли в финале обыграть соперниц из Франции. Россиянки проиграли соревнования по гандболу со счетом 25:30 и стали серебряными призерами. Награда спортсменок стала 71-й по счету в общей копилке медалей.

В общей сложности национальная команда, которая выступала в Играх без государственного флага и другой национальной символики, заняла почетное пятое место в общем медальном зачете. Россияне выиграли 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио состоится 8 августа в 14:00 по московскому времени.

Все соревнования на стадионе в столице Японии проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса. К концу Олимпиады представителей команды ROC стали засуживать. В Госдуме объяснили, почему сложилась такая ситуация.