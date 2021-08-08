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NASA предупредило о несущемся к Земле астероиде 2016 AJ193
Наука
NASA предупредило о несущемся к Земле астероиде 2016 AJ193
pixabay.com

Москва, 8 августа. Ученые предупредили человечество о возможной катастрофе. В сторону Земли движется астероид 2016 AJ193.

Специалисты открыли это небесное тело в 2016 году. Его диаметр составляет 1,37 километра. Изначально ученые предполагали, что астероид вряд ли столкнется с Землей. Однако из-за его огромной скорости в 26 км в секунду и при таких размерах есть опасения, что траектория полета каменной глыбы изменится.

Пока что ученые не придумали, как остановить или изменить траекторию летящего на Землю астероида. Специалисты NASA постоянно мониторят, действительно ли есть угроза от небесного тела AJ193. При плохом исходе конец света может наступить уже 21 августа. Вероятность столкновения ничтожно мала. Однако 100% гарантии, что оно не произойдет, никто дать не может.

NASA в 2022 году планирует запустить проект по изучению астероида из драгоценных металлов. Стоимость этого небесного тела оценивается в 10 000 квадриллионов долларов. Заполучив его, ученые смогли бы превратить каждого человека на Земле в миллиардера.

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