Переход Месси в «ПСЖ» подтвердил президент «Барселоны»

Мадрид, 8 августа. Бывший форвард «Барселоны» Лионель Месси станет игроком «Пари Сен-Жермен», заявил президент испанского футбольного клуба Жоан Лапорта.

Лапорта не хотел бы прощаться с легендарным игроком, но клуб не может его оставить, сообщает издание Tuttomercatoweb. По словам президента «Барселоны», они «сделали все возможное».

Испанский клуб не будет продлевать контракт с Лионелем Месси, об этом стало известно 5 августа. Решение руководства «Барсы» связано с финансовыми проблемами, а также структурными сложностями, которые прописаны в регламенте испанской футбольной лиги.

Месси является одним из самых результативных игроков современности, он выступал за «Барселону с 2005 года. В минувшем сезоне форвард провел 35 матчей, в которых забил 30 голов.

Ранее стал известен заработок Месси в «ПСЖ». Французский клуб готов платить ему порядка 50 млн евро за сезон, контракт хотят подписать на срок до 2024 года.