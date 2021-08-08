В вечной мерзлоте Якутии обнаружены останки двух львят времен ледникового периода

Якутск, 8 августа. Международная группа исследователей обнаружила хорошо сохранившиеся останки двух пещерных львят времен ледникового периода в вечной мерзлоте Якутии.

Животных назвали Борисом и Спартой, размером они со взрослую домашнюю кошку, сообщает издание NBC News. В момент смерти львятам было не больше двух месяцев.

Углеродный анализ показал, что животные мумифицировались практически в одном и том же месте с разницей во времени в несколько тысяч лет. Издание Quatenary сообщило, что Борису около 43 448 лет, а Спарте – 27 962 года. На телах хищников сохранились зубы, шерсть и усы.

«Может, они погибли в оползне или упали в трещину в вечной мерзлоте... В вечной мерзлоте из-за сезонного таяния и замерзания часто образуются крупные трещины», — предположил один из исследователей, профессор эволюционной генетики Лав Дален.

Ученые выяснили, что мех пещерных львят похож на мех их сородичей из Африки, но не полностью совпадает по строению. У найденных экземпляров присутствует длинный густой подшерсток, которые помогал выжить в холодном климате. Размером взрослые пещерные львы ледникового периода были крупнее современных африканских хищников.

В Аргентине палеонтологи обнаружили окаменелость гигантской летучей мыши-вампира, возраст останков — около 100 тыс. лет. Челюсть найденного рукокрыла в диаметре составляет 1,2 метра.