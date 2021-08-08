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Омские спасатели откачали собаку, запертую в полыхающей квартире
Общество
Омские спасатели откачали собаку, запертую в полыхающей квартире
pixabay.com  /  Lenka Novotná

Омск, 8 августа. В социальные сети попали трогательные кадры спасения собаки в Омске. Пожарные не дали животному погибнуть в пожаре.

Пожар начался в одном из многоэтажных домов по улице Багратиона. Загорелась квартира на первом этаже. Несколько жильцов успели эвакуироваться самостоятельно, еще троих, в том числе и хозяина полыхающей квартиры, пришлось спасать пожарным. Возгорание быстро локализовали, а владельца квартиры увезли в больницу.

На момент начала пожара в помещении находились двое животных. Их успели успели спасти. Кошка быстро пришла в себя, а собаке понадобилась помощь: бедное животное хрипело и не могло нормально дышать. Спасатели немедленно начали реанимационные действия: сделали массаж сердца и подали кислород.

Сейчас на месте пожара работают специалисты. Они проведут проверку и установят причины возгорания.

Ранее на центральном пляже Анапы дрон впервые спас тонущего человека. Молодой человек заплыл слишком далеко от берега, но вернуться сам не смог, переоценив свои силы. Уже через несколько секунд к нему подлетел беспилотник со спасательным жилетом, сообщает сайт 360tv.ru.

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